Как сообщает 24 Канал, испытания систем с искусственным интеллектом в настоящее время проходят на полигонах в Аризоне. Об этом в эфире рассказал президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус. По его словам, американские военные впечатлены достижениями наших инженеров и планируют закупать эти комплексы.

Совместное производство оружия

Помимо антидроновых систем, на повестке дня стоит вопрос передачи технологий. Дональд Трамп подтвердил намерение обсудить с Владимиром Зеленским детали предоставления лицензий на производство вооружения. Американские оборонные гиганты, в частности компания Lockheed Martin, уже ведут активные переговоры с украинскими производителями о создании совместных предприятий.

Обратите внимание. Полное интервью с республиканцем Борисом Пинкусом можно прочитать на сайте 24 Канала по ссылке.

Накануне визита украинской делегации Вашингтон выделил пакет военной помощи на 2,8 миллиарда долларов. В него вошли баллистические ракеты и перехватчики, а первые партии со складов уже отправлены в Украину. Борис Пинкус отметил, что сейчас масштабная делегация интенсивно работает с Пентагоном.

Украинские военные привезли новые проекты по предотвращению атак дронов,

– Борис Пинкус, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана.

Он также добавил, что стремление завершить войну до конца года вполне реалистично, ведь Россия торопится из-за неопределенности будущих отношений между США и Китаем.

Что предшествовало

Напомним, ранее мы писали, что во время встречи в Нью-Йорке лидеры государств обсуждали передачу лицензий на производство ракет для систем Patriot. Тогда Владимир Зеленский пояснил, что на запуск такого производства уйдет более года. Американские корпорации сначала опасались конкуренции, поэтому рассматривается компромиссный вариант с выпуском более старых версий перехватчиков PAC-2 и PAC-3.