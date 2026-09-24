Як повідомляє 24 Канал, випробування систем зі штучним інтелектом зараз проходять на полігонах в Аризоні. Про це в ефірі розповів президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус. За його словами, американські військові вражені досягненнями наших інженерів і планують закуповувати ці комплекси.

Спільне виробництво зброї

Окрім антидронових систем, на порядку денному стоїть питання передачі технологій. Дональд Трамп підтвердив намір обговорити з Володимиром Зеленським деталі надання ліцензій на виготовлення озброєння. Американські оборонні гіганти, зокрема компанія Lockheed Martin, вже ведуть активні переговори з українськими виробниками щодо створення спільних підприємств.

Зверніть увагу. Повне інтерв'ю з республіканцем Борисом Пінкусом можна прочитати на сайті 24 Каналу за посиланням.

Напередодні візиту української делегації Вашингтон виділив пакет військової допомоги на 2,8 мільярда доларів. До нього увійшли балістичні ракети та перехоплювачі, а перші партії зі складів уже відправили в Україну. Борис Пінкус зазначив, що зараз масштабна делегація ущільну працює з Пентагоном.

Українські військові привезли нові проєкти щодо запобігання атакам дронів,

– Борис Пінкус, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана.

Він також додав, що прагнення завершити війну до кінця року є цілком реалістичним, адже Росія поспішає через невизначеність майбутніх відносин між США та Китаєм.

Що передувало

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час зустрічі у Нью-Йорку лідери держав обговорювали передачу ліцензій на виготовлення ракет для систем Patriot. Тоді Володимир Зеленський пояснив, що на запуск такого виробництва знадобиться понад рік. Американські корпорації спочатку побоювалися конкуренції, тому розглядається компромісний варіант із випуском старіших версій перехоплювачів PAC-2 та PAC-3.