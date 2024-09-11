США требуют стратегию ударов по России перед снятием ограничений, – Bloomberg

Соединенные Штаты Америки ожидают от Украины стратегию ударов по России. Представить план президент Владимир Зеленский должен до того, как США дадут свое разрешение на удары их оружием по территории России.

Как пишет издание, во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми сообщили об этом Зеленскому и его команде.

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Они хотели получить от президента долгосрочный план на следующий год. По данным источников, союзники хотят лучше понять, чего планирует достичь Киев.

При этом Bloomberg пишет, что на этой неделе не ожидается значительных изменений в ограничениях.

Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер встретятся в Вашингтоне для того, чтобы обсудить этот вопрос.

Визит Блинкена и Лемми в Киев

Сегодня, 11 сентября, во время пресс-конференции в Киеве руководители внешнеполитических ведомств США и Великобритании отказались комментировать по сути разрешение на удары по территории России, но отметили, что передадут пожелания Украины.

В то же время вечером издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России.