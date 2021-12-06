США убедили Европу в планах России напасть на Украину, – СМИ

Штаты убедили Евросоюз, что Россия готовит вторжение в Украину. Это удалось сделать с помощью дипломатического взаимодействия и обмена разведданными.

В частности США удалось убедить даже скептически настроенные страны, в частности Германию. Об этом написала британская газета.

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Штаты убедили Европу в планах Кремля

Недели непрерывного дипломатического взаимодействия США с европейскими правительствами, подкрепленного обменом разведданными, помогли убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, включая Берлин, в том, что Кремль вскоре может ввести свои войска в Украину,

– говорится в сообщении.

Там также объяснили, что именно это подвигло Европу на "поддержку идеи необходимости серьезных угроз санкций для сдерживания Кремля". Издание также объяснило, что:

отчеты разведки США передали членам НАТО и Евросоюза по дипломатическим каналам;

количество материалов и деталей один из источников из официальных лиц оценил как "довольно широкое". Речь идет о тех данных, которыми поделились остальные 29 союзников по НАТО;

ранее уровень и полнота обмена разведданными были вызваны "первоначальным нежеланием" некоторых европейских союзников рассматривать заявления США о подготовке России к вторжению как "заслуживающие доверия".

Войска России возле украинских границ: коротко

Еще в конце октября американские СМИ начали писать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, и это вызывает беспокойство у США и Европы.

Впоследствии украинская разведка объяснила, что Россия, вероятно, может напасть с нескольких сторон, взяв Украину "в кольцо". Это может случиться в январе 2022 года.

По словам министра обороны Алексея Резникова возле границ с Украиной находится ориентировочно 94 тысячи российских военных.

Издание The Washington Post, ссылаясь на данные разведки США, написало – Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. В начале 2022 года Россия может применить 175 тысяч военных.

Впоследствии Алексей Резников рассказал, что не исключает, что количество военных на границе может быть 175 тысяч.

5 декабря министр обороны Алексей Резников обратился к США, Великобритании и Канаде . Он призвал эти страны направить своих военных ближе к границе с Россией. Говорится, в том числе, и о том, чтобы увеличить их количество. Так как, по словам министра, потом "будет слишком поздно".

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