США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов в Йемене, - Reuters

Военные США нанесли новые ракетные удары по Йемену сегодня, 16 января. Целью стали противокорабельные ракеты хуситов.

Издание со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщили, что удар был нанесен по четырем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене.

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"Вооруженные силы США во вторник нанесли новый удар в Йемене по четырем противокорабельным баллистическим ракетам хуситов", – говорится в сообщении.

Один из чиновников сообщил, что ракеты стали целью, потому что их готовили к таргетингу на корабли в регионе Красного моря.

Пока больше деталей об атаке и ее последствиях не было.

Заметьте. Удар нанесли после того, как хуситы обстреляли балкер под флагом Мальты, принадлежащего Греции. Он направлялся к северу в Красном море в 76 морских милях к северо-западу от йеменского порта Салиф.

Нападения хуситов на судоходство в Красном море продолжились даже после того, как на прошлой неделе США и Великобритания совершили первую волну ударов, направленных на ослабление потенциала хуситов.

Что этому предшествовало