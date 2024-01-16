США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов в Йемене, - Reuters
Источник:Reuters
Военные США нанесли новые ракетные удары по Йемену сегодня, 16 января. Целью стали противокорабельные ракеты хуситов.
Издание со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщили, что удар был нанесен по четырем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене.
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"Вооруженные силы США во вторник нанесли новый удар в Йемене по четырем противокорабельным баллистическим ракетам хуситов", – говорится в сообщении.
Один из чиновников сообщил, что ракеты стали целью, потому что их готовили к таргетингу на корабли в регионе Красного моря.
Пока больше деталей об атаке и ее последствиях не было.
Заметьте. Удар нанесли после того, как хуситы обстреляли балкер под флагом Мальты, принадлежащего Греции. Он направлялся к северу в Красном море в 76 морских милях к северо-западу от йеменского порта Салиф.
Нападения хуситов на судоходство в Красном море продолжились даже после того, как на прошлой неделе США и Великобритания совершили первую волну ударов, направленных на ослабление потенциала хуситов.
Что этому предшествовало
- В США заявили, что ударили из эсминца управляемыми ракетами USS Carney, чтобы уничтожить радиолокационный участок, являвшийся постоянной угрозой для морского движения в Красном море.
- Президент США Джо Байден заявил, что Америка передала Ирану "частное сообщение" о хуситах в Йемене.
- 12 января, США и Великобритания нанесли более 60 ударов по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки на торговые суда в Красном море.