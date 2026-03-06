"Трамп стал на нашу сторону": аналитик объяснил, чем война против Ирана выгодна Украине
- Иран поставляет России ракеты и дроны, которыми убивают украинцев, поэтому уничтожение иранского военного потенциала является ударом по общему врагу.
- От падения иранского режима страдают Китай и Россия, которые его поддерживали, поэтому Украина должна поддерживать Белый дом.
Иран поставляет России ракеты и дроны, которые применяются против Украины, поэтому ослабление иранского военного потенциала может уменьшить поддержку России. Иран критикует внешнюю политику США, обвиняя её в возможной эскалации конфликта.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок объяснил 24 Каналу, почему Украина должна поддерживать решение Белого дома.
Почему Украине выгоден удар США по Ирану?
Трамп атаковал Иран и фактически стал на нашу сторону. Сравнивать Трампа с Путиным из-за нелюбви к нему – это стрелять себе в голову,
– подчеркнул Клочок.
Иран десятилетиями финансирует прокси-группы – ХАМАС, Хезболлу, хуситов – дестабилизируя весь Ближний Восток. Показательно, что Иран обстреливает территорию Турции даже тогда, когда Эрдоган выражает соболезнования в связи с гибелью Хаменеи – что свидетельствует о полной панике и потере стратегической логики в действиях Тегерана.
"Иран намеренно пытается дестабилизировать весь Ближний Восток, но Украина должна не осуждать, а поддерживать Белый дом, который уничтожает общего врага. От падения иранского режима существенно страдают и Китай, и Россия, которые его поддерживали. Если Украина вместо поддержки Белого дома будет продолжать его критиковать – мы просто доведем себя до ручки", – подчеркнул Клочок.
Обратите внимание! Аналитик Дмитрий Корниенко считает, что после Ирана фокус Дональда Трампа может сместиться на другую страну, которая оказалась в изоляции после потери партнерства с Венесуэлой. По его мнению, действия США в отношении союзников Кремля – Венесуэлы, Сирии и Ирана – не является элементом единой глобальной стратегии, а скорее отражают реализацию интересов Трампа, что одновременно ослабляет политическую стабильность России.
Что еще известно о действиях США на Ближнем Востоке?
- Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт раскритиковала экс-президента США Джо Байдена за, по ее мнению, чрезмерную помощь Украине. В то же время во время того же брифинга она заявила, что США имеют более чем достаточно оружия.
- Дональд Трамп не объяснил конкретно действия США в отношении Ирана, одновременно не исключив возможность введения американских войск.
- 23 февраля Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, во время которого договорились начать операцию против Ирана 28 февраля. Нетаньяху передал Трампу разведывательные данные о запланированной встрече иранского руководства в Тегеране, что открывало возможность нанести одновременный удар. Эту информацию впоследствии подтвердило ЦРУ.