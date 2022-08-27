США увеличат производство HIMARS и ракет GMLRS к ним

США продолжают помогать Украине. В частности, Штаты увеличат производство ракетных систем HIMARS, а также высокоточных снарядов GMLRS, у которых дальность 70 – 80 километров.

США работает с промышленностью над ускорением производства критически важного вооружения. Об этом заявил заместитель председателя Пентагона по закупкам Уильям Лаплант, находясь на заводе в Арканзасе, где производят HIMARS.

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Сколько было выделено на производство HIMARS

Штаты получили около 400 миллионов долларов для пополнения запасов HIMARS и GMLRS на складах Пентагона. Также планируется выделить около 200 миллионов долларов на расширение и ускорение производства. Осенью и в начале следующего года планируется заключить контракты.

Лаплант добавил, что США продолжат консультироваться с Украиной по поводу потребностей ВСУ. Он вспомнил слова президента США Джо Байдена.

США хотят видеть демократическую, независимую, суверенную Украину, процветающую и обладающую средствами сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии,

– процитировал Байдена Лаплант.

ВСУ защищают современное оружие на фронте

российские оккупанты нацеливаются на HIMARS, поскольку считают их ценными на поле боя. Однако ВСУ надежно защищают современное оружие.

К примеру, военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что руководители штабов разрабатывают планы защиты оружия. Поэтому для россиян оно остается фактически невидимым. Кроме этого, РСЗО прикрывают мощные установки ПВО.

К примеру, украинская армия за время войны еще не потеряла ни одной HIMARS.

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