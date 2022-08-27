Так, США працює з промисловістю над прискоренням виробництва критично важливого озброєння. Про це заявив заступник голови Пентагону із закупівель Вільям Лаплант, перебуваючи на заводі в Арканзасі, де виробляють HIMARS.

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Скільки виділили на виробництво HIMARS

Штати отримали майже 400 мільйонів доларів для поповнення запасів HIMARS і GMLRS на складах Пентагону. Також планують виділити близько 200 мільйонів доларів на розширення та прискорення виробництва. Восени та на початку наступного року планують укласти контракти.

Лаплант додав, що США продовжать консультуватися з Україною щодо потреб ЗСУ. Він згадав слова президента США Джо Байдена.

США хочуть бачити демократичну, незалежну, суверенну Україну, яка процвітає та володіє засобами стримування та захисту від подальшої агресії,

– процитував Байдена Лаплант.

ЗСУ захищають сучасну зброю на фронті

російські окупанти націлюються на HIMARS, оскільки вважають їх цінними на полі бою. Однак ЗСУ надійно захищають сучасну зброю.

Наприклад, військовий експерт Павло Нарожний розповів, що керівники штабів розробляють плани захисту зброї. Тому для росіян вона залишається фактично невидимою. Крім цього, РСЗВ прикривають потужні установки ППО.

Наприклад, українська армія за час війни ще не втратила жодної HIMARS.

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