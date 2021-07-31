Почти 200 россиян без работы: США уволят работников дипломатических миссий из-за санкций России
Источник:Госдеп США
Кремль запретил нанимать граждан России и третьих стран на работу в американские консульства. Из-за этого США вынуждены уволить 182 россиян.
Уже с 1 августа 182 члена дипломатических миссий и десятки подрядчиков в регионах России потеряют работу из-за санкций Москвы против Вашингтона.
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Действия России являются угрожающими для американских дипломатов
Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что такие действия России угрожают безопасности американских дипломатов и препятствуют налаживанию связей. Несмотря на это, американские миссии продолжат свою работу на территории страны.
Также чиновник выразил благодарность сотрудникам дипломатических миссий, которые, к сожалению, вынуждены прекратить свою работу.
Соединенные Штаты безгранично благодарны за неутомимую преданность и приверженность наших сотрудников и подрядчиков, которые работают на местном уровне, в миссии США в России. Мы благодарим их за вклад в общую деятельность и работу над улучшением отношений между нашими двумя странами. Их преданность, опыт и дружба были основой миссии в России на протяжении десятилетий,
– заявил Блинкен.
Согласно санкциям Кремля, запрет не распространяется только на работников службы охраны дипломатических учреждений.
Санкции России против США и Чехии: главное
- В апреле 2021 года Чехия выслала 18 российских дипломатов из-за вероятной причастности России к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
- После этого Россия пообещала выслать чешских дипломатов. Также в Кремле решили создать список недружественных стран и запретить им нанимать россиян для работы в свои дипломатические учреждения.
- Позже Москва таки создала этот список – в него попали Чехия и США.
- Также в России рассматривали возможность внесения Украины в этот перечень.