Почти 200 россиян без работы: США уволят работников дипломатических миссий из-за санкций России

Кремль запретил нанимать граждан России и третьих стран на работу в американские консульства. Из-за этого США вынуждены уволить 182 россиян.

Уже с 1 августа 182 члена дипломатических миссий и десятки подрядчиков в регионах России потеряют работу из-за санкций Москвы против Вашингтона.

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Действия России являются угрожающими для американских дипломатов

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что такие действия России угрожают безопасности американских дипломатов и препятствуют налаживанию связей. Несмотря на это, американские миссии продолжат свою работу на территории страны.

Также чиновник выразил благодарность сотрудникам дипломатических миссий, которые, к сожалению, вынуждены прекратить свою работу.

Соединенные Штаты безгранично благодарны за неутомимую преданность и приверженность наших сотрудников и подрядчиков, которые работают на местном уровне, в миссии США в России. Мы благодарим их за вклад в общую деятельность и работу над улучшением отношений между нашими двумя странами. Их преданность, опыт и дружба были основой миссии в России на протяжении десятилетий,

– заявил Блинкен.

Согласно санкциям Кремля, запрет не распространяется только на работников службы охраны дипломатических учреждений.

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