США уже начали готовить международную поддержку, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля обратился к украинцам. Он рассказал, что США начали готовить международную поддержку.

Кроме этого, Зеленский объявил о введении в Украине военного положения. Это стало ответом на военную операцию, которую Россия начала против Украины ночью 24 февраля.

Важно Мы победим, – Зеленский призвал граждан быть спокойными и оставаться дома

США готовят международную поддержку для Украины

Президент обратился к украинцам из-за нападения России на Украину. Он рассказал, что за несколько минут до записи обращения разговаривал с президентом США Джо Байденом.

Соединенные штаты Америки уже начали готовить международную поддержку,

– подчеркнул президент.

Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

"Мы работаем, армия работает. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами будут постоянно я, СНБО, Кабинет Министров Украины", – отметил президент.

Он пообещал вскоре снова выйти на связь с украинцами и призвал не паниковать. Ведь Украина – сильная, готовая ко всему и всем победит.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Зеленский обратился относительно нападения России, вводится военное положение: смотрите видео