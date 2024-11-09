Американской силы уже не существует, но Трамп этого еще не осознал

Трамп, видимо, искренне считает, что сможет решать мировые проблемы одним звонком, потому что думает, что стал президентом единой сверхдержавы.

США потеряли позиции в мире

Но США уже не сверхдержава. Да, это все еще экономически и военно мощная мировая держава, но лишь одна из нескольких. И это – результат нескольких последних президентств в США. Об этом пишет Петр Олещук, информирует 24 Канал.

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Слово президента США сейчас весомо только для союзников США. Все остальные просто игнорируют многочисленные "призывы" Госдепа, потому что угрозы от США существенно девальвированы. Девальвированы, потому что если ты слишком долго демонстрируешь страх, то это чувствуют все вокруг тебя.

Единственный способ повернуть ситуацию в обратном направлении – показать силу, наказать врагов, выиграть какую-то войну и т.д. Ну или смириться с ситуацией.

Как будет действовать Трамп, столкнувшись с реалиями внешней политики, где существует реальный союз России, Ирана и КНДР (да, того самого Ирана, который хотел его убить перед выборами), сказать трудно.

Но фактом является то, что "американская сила", к которой можно было апеллировать просто словесно, даже не привлекая на практике, развеялась как туман. С США не считаются, США не уважают, президента США не будут слушать диктаторские режимы. Если, конечно, он их к этому не принудит, показав миру "старую добрую демократию" в виде авианосцев и ракет. Ну или просто можно делать вид, что ничего не происходит, закрыться в ракушке изоляционизма и ждать.