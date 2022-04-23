США ведут переговоры с Украиной о заверениях безопасности, – Нуланд

В Вашингтоне говорят, что ведут переговоры с официальным Киевом о формате поддержки в будущем. Вместе с тем, в США говорят не о гарантиях безопасности, а об "заверениях".

Об этом в интервью рассказала заместитель госсекретаря США по вопросам безопасности Виктория Нуланд. Она отметила, что все переговоры, которые сейчас ведутся, не публичны.

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США ведут переговоры о "заверениях безопасности"

Я могу только сказать, что США ведут переговоры с Киевом о заверениях безопасности, которые Украина может получить,

– отметила Нуланд.

На вопрос, действительно ли речь идет не о гарантиях, а об заверениях, Нуланд ответила, что именно так, как она сказала. Больше заместительница рассказать публично не может.

Отметим, что именно о "заверениях безопасности" говорилось в Будапештском меморандуме. Тогда в обмен на безъядерный статус Украины их предоставили США, Великобритания и Россия.

Джонсон уточнил, какие гарантии может получить Украина

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Украина вряд ли сможет получить такие гарантии безопасности, как это предусматривает пятая статья НАТО. Скорее всего, речь будет идти о помощи оружием, обучении и разведывательной информации.

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