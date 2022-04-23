Про це в інтерв'ю розповіла заступниця держсекретаря США з безпекових питань Вікторія Нуланд. Вона зазначила, що всі переговори, які зараз ведуть, не є публічними.

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США ведуть переговори щодо "безпекових запевнень"

Я можу лише сказати, що США ведуть переговори з Києвом про безпекові запевнення, які Україна може отримати,

– зазначила Нуланд.

На питання, чи не справді мова не про гарантії, а про запевнення, Нуланд відповіла, що саме так, як вона сказала. Більше заступниця розповісти публічно не може.

Зазначимо, що саме про "безпекові запевнення" мовилось у Будапештському меморандумі. Тоді в обмін на без'ядерний статус України їх надали США, Велика Британія та Росія.

Джонсон уточнив, які гарантії може отримати Україна

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що Україна навряд зможе отримати такі гарантії безпеки, як це передбачає 5-та стаття НАТО. Швидше за все, мовитиметься про допомогу зброєю, навчання та розвідувальну інформацію.

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