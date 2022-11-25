По мнению российского публициста и оппозиционного политика Андрея Пионтковского, это не самое удачное предложение. Об этом он сказал в стриме, который транслировался на ютубе 24 канала.
Достойный внимания Путин не может действовать, без ядерного оружия он уже висел бы, как Садам Хусейн, – Давидюк
Все сделают ВСУ
Как отмечает оппозиционер, внутри государства-агрессора и в эмиграции есть немало граждан, готовых работать над построением новой России, и для этого им не нужна вербовка со стороны США. По словам Пионтковского, это будет происходить после падения путинского режима, которое вызовут совсем другие люди. Так, 99% работы осуществляют наши героические ВСУ.
У американцев довольно часто бывает такая грубость мышления. Они не могут понять людей, которые борются за свои идеалы, за свою свободу, за свою независимость – как украинский народ,
– замечает оппозиционный политик.
Пионтковский отмечает, что не следует идеализировать американцев. По его мнению, они люди не очень гибкие и тонкие.
"Но нам эти качества не очень нужны. Нам сейчас нужны ATACMS и SCALP от них", – говорит российский публицист.
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Распад России: мнения экспертов
- В США опасаются хаотических процессов по поводу начала развала России. Как утверждает российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский, там не учитывают, что распад России происходит прямо сейчас – на виду у всего мира.
- Поражение России в войне поднимает вопрос об изменении власти в Кремле и возможном распаде страны-агрессора. Однако, как отмечает политический эксперт Валерий Клочок, это должен быть контролируемый распад, ведь Россия – ядерное государство.
- Сегодня процессы, происходящие в среде российской элиты, постепенно расшатывают кресло под Путиным. Российский оппозиционный журналист Иван Яковенко считает, что Россия готова к распаду. Нужен только триггер, крючок спуска и этот процесс может сдвинуться.