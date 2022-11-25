На думку російського публіциста та опозиційного політика Андрія Піонтковського, це не найвдаліша пропозиція. Про це він сказав у стрімі, який транслювався на ютубі 24 каналу.
Варте уваги Путін неспроможний діяти, без ядерної зброї він вже висів би, як Садам Хусейн, – Давидюк
Усе зроблять ЗСУ
Як відзначає опозиціонер, всередині держави-агресорки та в еміграції є чимало громадян, які готові працювати над побудовою нової Росії, і для цього їм не потрібне вербування з боку США. За словами Піонтковського, це відбуватиметься після падіння путінського режиму, яке спричинять зовсім інші люди. Так, 99% роботи здійснюють наші героїчні ЗСУ.
У американців доволі часто буває така грубість мислення. Вони не можуть зрозуміти людей, які борються за свої ідеали, за свою свободу, за свою незалежність – як український народ,
– зауважує опозиційний політик.
Піонтковський відзначає, що не варто ідеалізувати американців. На його думку, вони люди не дуже гнучкі й тонкі.
"Але нам ці якості й не дуже потрібні. Нам зараз потрібні ATACMS та SCALP від них", – говорить російський публіцист.
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Розпад Росії: думки експертів
- У США побоюються хаотичних процесів щодо початку розвалу Росії. Як стверджує російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський, там не враховують, що розпад Росії відбувається просто зараз – на очах в усього світу.
- Поразка Росії у війні порушує питання щодо зміни влади у Кремлі та можливого розпаду країни-агресорки. Однак, як наголошує політичний експерт Валерій Клочок, це повинен бути контрольований розпад, адже Росія – ядерна держава.
- Сьогодні процеси, що відбуваються в середовищі російської еліти, помалу розхитують крісло під Путіним. Російський опозиційний журналіст Іван Яковенко вважає, що Росія готова до розпаду. Потрібен лише тригер, гачок спуску і цей процес може зрушити.