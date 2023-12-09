США ветировали резолюцию ООН, призывающую к немедленному прекращению огня в Секторе Газа

8 декабря США ветировали резолюцию ООН. В ней призвали немедленно прекратить огонь в Секторе Газа на фоне растущего беспокойства по поводу количества жертв среди мирных жителей.

Обратим внимание, что резолюцию поддержали 13 стран. США же наложили вето, а Великобритания воздержалась от голосования.

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О чем говорилось в резолюции

Начнём с того, что представили ее Объединенные Арабские Эмираты. В резолюции призвали к "немедленному гуманитарному прекращению огня", а также к "немедленному и безусловному освобождению всех заложников" и "обеспечению гуманитарного доступа".

К законопроекту, разработанному ОАЭ, присоединились не менее 97 других стран. Они стали его соавторами.

Отметим, что США ранее заявили, что не одобряют проект текста. Они – один из пяти постоянных членов Совета, имеющих право вето. Следовательно, Соединенные Штаты неоднократно выступали против призывов к "прекращению огня". Они отмечают, что Израиль имеет право обороняться после террористической атаки ХАМАС 7 октября.

Добавим, что в проект резолюции добавили формулировку о заложниках, удерживаемых палестинскими боевиками в Газе. Это сделали в надежде апеллировать к США.

Это уже шестая попытка группы из 15 членов достичь консенсуса по поводу войны между Израилем и ХАМАС. Заметим, что успешным было только предыдущее голосование в прошлом месяце. В нем призвали к "гуманитарным паузам и коридорам" в Секторе Газа.

Добавим, что голосование в пятницу 8 декабря состоялось после обращения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к статье 99 Устава ООН. Она позволяет ему созвать заседание Совбеза по поводу "вопроса, который может усилить существующие угрозы для поддержания международного мира и безопасности".

Интересно, что подходящий инструмент не использовали с 1989 года.

Несколько дней назад стало известно, что Израиль вошел на юг Сектора Газа. В ЦАХАЛ назвали цель проведения операции. Одна из ее задач – выявление мест, где боевики держат израильских заложников.

По словам бойцов ЦАХАЛ, им удалось взять под контроль туннели, в которых находятся командиры ХАМАС. Также израильская армия занимается уничтожением подземной инфраструктуры палестинских террористов по всей территории Сектора Газа.