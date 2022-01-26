США видят все признаки того, что Россия нападет на Украину до середины февраля

Вашингтон видит признаки того, что Москва применит силу против Украины до середины февраля. В то же время США заявили, что Запад готов реагировать на разные сценарии.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время онлайн-дискуссии Yalta European Strategy. Она подчеркнула, что действия России в случае полномасштабного вторжения в Украину нельзя оставить без наказания.

Важно Белый дом собирается направить России письменные "гарантии безопасности" уже сегодня, – CNN

Шерман подчеркнула, что нападение России на Украину разрушит все принципы международной безопасности.

Это нельзя оставить безнаказанным. Мы также рассматриваем сценарии гибридной атаки. Для России должны быть последствия,

– сказала заместитель госсекретаря США.

Она добавила, что многие страны мира уже выразили поддержку Украине не только словами, но и конкретными действиями.

Россия может напасть в феврале

Уэнди Шерман отметила, что неизвестно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о вторжении в Украину.

Но мы, конечно, видим все признаки того, что он планирует использовать военную силу когда-нибудь, возможно сейчас или в середине февраля,

– заметила Шерман.

Она добавила, что 4 февраля состоится церемония открытия Олимпийских игр в Пекине и президент Путин будет на ней присутствовать, что может повлиять на принятие им решений.

Актуально Си Цзиньпин мог попросить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, – СМИ

"Я не знаю, что в голове президента Путина. Есть только один человек, который знает это, и это президент Путин. Я подозреваю, что даже окружающие его люди не знают, что он в конце концов сделает", – подытожила заместитель госсекретаря США.

В то же время Шерман заявила, что Украина на данный момент не достигла уровня для получения ПДЧ в НАТО.

Угроза вторжения России в Украину: главное

О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. По данным разведки, Россия активно наращивает войска возле наших границ.

В Белом доме подтвердили, что США готовят экспортные санкции против Кремля. Новый пакет ограничений может сказаться на промышленности России.

25 января Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что поводов для паники нет, и ситуация на границе контролируется нашими бойцами.

Почему дипломаты США и Британии покидают Украину: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.