Некоторые в США считают, что мы выигрываем у Путина слишком быстро, ожидали дольше, – Арестович

Российская армия продолжает терпеть поражения на войне. Украина выигрывает у главы Кремля Владимира Путина гораздо быстрее, чем ожидали в Соединенных Штатах Америки.

Об этом советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал в стриме на ютуб-канале "Фейгин LIVE", сообщает 24 канал . По его словам, США сейчас радикально пересматривают свои планы, чтобы приспособиться к ускорению всемирных событий, которыми они в определенной степени перестали управлять.

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Могут ли США снизить помощь

Арестович отметил, что во власти Соединенных Штатов есть консенсус о помощи Украине, а также о том, что наша страна в любом случае не может проиграть. То, что Запад не даст России выиграть войну, подтвердил также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Все решили уже давно, что ничего не будет. Европа уже решила,

– заявил советник главы ОПУ.

По его мнению, экспрезидент США Дональд Трамп и его приверженцы не перебьют помощь Украине. Республиканцы могут, в частности, создать определенную контрольную комиссию, которая будет лучше контролировать поставки нам вооружений.

По словам Арестовича, если трамписты предложат сократить помощь Украине на фоне ударов России по нашей критической инфраструктуре, то шансы выиграть президентские выборы у республиканцев начнут быстро уменьшаться.

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"Мы выигрываем у Путина слишком быстро, чем ожидали США"

Арестович отметил, что не верит в сокращение помощи. Ведь буквально накануне Пентагон объявил новый пакет военной помощи Украине на 275 миллионов. Но проблема даже не в этом.

Дело в том, что с точки зрения многих влиятельных американцев мы выигрываем войну у Путина слишком быстро, они рассчитывали на дольше своих стратегических планов,

– сказал Арестович.

Теперь же, отметил советник главы ОПУ, американцы стали резко пересматривать эти планы. К тому же, начала радикально меняться ситуация по всему миру, прежде всего в Китае. Си Цзиньпин, как известно, в третий раз стал главой КНР.

Он добавил, что украинская ситуация сейчас определяет политику по всему миру. США же радикально пересматривают свои планы, чтобы приспособиться к ускорению общемировых событий, которыми они в определенной степени перестали управлять.

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