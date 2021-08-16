США возобновили эвакуацию из Кабула

Военные США возобновили отправление эвакуационных рейсов из аэропорта столицы Афганистана – Кабул. Полеты временно приостанавливали из-за хаоса и скопления большого количества людей на взлетно-посадочной полосе.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что эвакуационные рейсы из аэропорта Кабула вечером 16 августа удалось восстановить.

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США снова эвакуируют людей из Афганистана

В то же время американские военные допускают возникновение новых проблем с отправкой рейсов. Это случится, если толпы афганцев продолжат собираться на взлетно-посадочной полосе.

Кроме того, стало известно, что президент США Джо Байден выступит с обращением о ситуации в Афганистане в 15:45 по Вашингтону (в 22:45 по киевскому времени).

Напомним, днем ​​16 августа военные США были вынуждены приостановить выполнение эвакуационных рейсов из-за хаоса в аэропорту.

Ситуация в аэропорту Кабула

Боевики "Талибана" захватили Кабул 15 августа. После этого в городе началась анархия и мародерство. Люди боятся выходить из домов, чтобы не стать жертвами террористов.

Вместе с тем президент Афганистана бежал из страны, объяснив это желанием "избежать кровопролития".

Жители города также пытаются убежать. Единственный шанс сделать это – вылететь самолетом из аэропорта Кабула. Из-за этого там образовался страшный хаос. А аэродром в результате отменил все рейсы, кроме военных.

Жертвами ситуации в аэропорту стали 7 человек.

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