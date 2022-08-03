США все равно, что будет делать Китай, – политолог оценил позицию по Тайваню

Противостояние между Китаем и Тайванем выходит на глобальный уровень – противостояния США и Китая. Штаты чувствуют себя гораздо комфортнее в мире, ведь в Китае все еще автократия и диктатура.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также отметил, что вероятное противостояние Китая и Тайваня будет между США и Китаем.

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По словам Николая Давидюка, Нэнси Пелоси даже не первый человек в США – Тайвань не посетил Байден или Салливан.

Николай Давыдюк украинский политолог Китай не делает ничего очень быстро – эта история будет растянута во времени, возможно, даже не его руками. И самое важное – США безразлично на то, что будет делать Китай. Они будут точно защищать Тайвань, точно будут демонстрировать лидерство.

"Если такой страх и панику удалось поднять только визитом Пелоси, то можно только представить, что будет, когда с визитом прибудет кто-то высшего ранга", – говорит политолог.

Глобально, США чувствуют себя комфортнее, чем Китай, ведь Китай это глобальный, но пока региональный игрок, резюмирует Николай Давидюк.

Подробнее о возможном конфликте между США и Китаем: смотрите видео

Нэнси Пелоси посетила Тайвань – важные подробности