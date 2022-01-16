США вступили в новую "холодную войну" с Россией, – конгрессмен

Россия хочет вернуть себе утраченную "советскую империю". По мнению американского конгрессмена Майкла Маккола, США прилагают недостаточно усилий, чтобы остановить эскалацию.

С таким мнением представитель Республиканской партии в комитете по иностранным делам Палаты представителей выступил в интервью. Политик считает, если Россия и намерена напасть на Украину, то это время может быть именно сейчас.

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Путин почувствовал запах слабости, – конгрессмен

Маккол подтвердил, что происходящее сейчас можно назвать "холодной войной" между Россией и США.

Я так думаю. Я так думаю, потому что, по моему мнению, президент России Владимир Путин снова почувствовал здесь запах слабости,

– сказал конгрессмен.

Намерение Кремля, подчеркнул республиканец, вполне объяснимо – "восстановить славу бывшей советской империи". В сложившейся ситуации, добавил Маккол, Вашингтон прилагает мало усилий для остановки эскалации.

Есть много риторики, однако мало действий, – Маккол

Я вижу какую-то жесткую риторику, но не много действий. Вы должны выложить на стол карты – вроде санкций, вам нужно говорить о продаже еще вооружений, продаже вооружений Украине,

– объяснил Маккол.

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В Белом доме проанализировали возможность вторжения

Ранее в Белом доме проанализировали возможность вторжения России в Украину. Нападение, считают в администрации Байдена, могут прикрыть попыткой госпереворота.

Переговоры между США и Россией:

Переговоры между представителями России и США состоялись 10 января в Женеве.

Россию представлял замглавы МИД Сергей Рябков, США – заместительница госсекретаря Венди Шерман.

Главным требованием Москвы было нерасширение НАТО.

Вашингтон отверг требования России, отметив "принцип открытых дверей" в Альянсе.

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