США введут новые санкции против "Северного потока-2": Блинкен раскрыл подробности

Белый дом продолжает являться принципиальным противником запуска российского газопровода "Северный поток-2". А также и сотрудничает с международными партнерами в целях уменьшения рисков для Украины, с этим газопроводом связанных.

Соответственно, Соединенные Штаты Америки готовы ввести новые санкции в отношении компаний, причастных к реализации проекта "Северный поток-2". Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен 22 ноября.

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Новые санкции США против "Северного потока-2": подробности

США одобрили санкции в отношении двух судов и связанной с Россией компании, участвующих в реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2".

Госдеп США и его руководитель Энтони Блинкен 22 ноября на официальном сайте учреждения обнародовали заявление. В нем говорится, что Белый дом направил в Конгресс доклад с рекомендацией внести поправки в закон "О защите энергетической безопасности Европы".

Эти поправки предусматривают введение санкций к судам и компании, связанных с воплощением российского проекта "Северный поток-2", непосредственно угрожающего энергобезопасности Европы. А именно:

Относительно двух судов, прокладывающих кремлевский трубопровод.

И относительно компании Transadria Ltd.

Причем одно из судов, Marlin, как указал Блинкен, "идентифицируют как конфискованную собственность".

В целом же США, по данным Госдепа, согласовали санкции к 8 лицам и 17 судам. А также продолжают "работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски для Украины и прифронтовых стран НАТО и ЕС, и дать отпор вредоносной деятельности России, в частности, в энергетической сфере".

Трубопровод построен и находится в процессе сертификации. Однако 16 ноября немецкий регулятор остановил эту процедуру – до завершения создания дочерней швейцарской компании Nord Stream 2 AG в Германии.

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