США объявили о новых санкциях против иранской сети из-за производства дронов

США 21 марта ввели новые санкции против четырех компаний и трех человек в Иране и Турции в связи с иранским производством дронов, используемых Россией на войне в Украине.

Санкции наложили на участие компаний и физлиц в закупке оборудования, в том числе двигателей европейского производства для беспилотных летательных аппаратов, для поддержки иранских программ по разработке БПЛА и вооружений.

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Кто попал под санкции

В сообщении Минфина США отмечают, что эта сеть закупок действует от имени министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана, контролирующего несколько фирм, участвующих в разработке БПЛА и баллистических ракет.

Среди попавших в черный список – иранский Центр оборонных технологий и научных исследований (DTSRC), его закупочная фирма Farazan Industrial Engineering и еще две фирмы вместе с их закупочными агентами.

"Хорошо задокументированное распространение Ираном БпЛА и обычных вооружений среди своих муртадов продолжает подрывать как региональную безопасность, так и глобальную стабильность", – заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать разоблачать иностранные закупочные сети в любой юрисдикции, поддерживающей военно-промышленный комплекс Ирана.

Рейтинг стран, симпатизирующих России

Британский журнал The Economist опубликовал так называемый индекс друзей Путина. Индекс рассматривает 11 различных мер поддержки или потенциала принуждения в трех широких областях. Первая – военная. Вторая – дипломатическая. Третий блок вопросов касается энергетики и экономики.

Журналисты отметили, что на бумаге геополитическое влияние России может поразить. Ведь его войска и наемники находятся в не менее 16 странах мира. Следует также отметить, что страну-агрессорку поддерживают оружием. Только за прошедшее десятилетие она заключила соглашения на импорт оружия из 22 стран мира. В частности, Китая и Индии.

Рейтинг "друзей" России