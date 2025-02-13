"Злоупотребление властью": США ввели санкции против прокурора МУС Хана, выдавшего ордер на арест Путина
США ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Именно он в 2023 году выдал ордер на арест диктатора Путина.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление контроля за иностранными активами США.
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Санкции вызваны выдачей ордеров на арест верхушки Израиля и ХАМАС
О введении санкций стало известно в четверг, 13 февраля.
Напомним, что в мае 2024 года Карим Хан потребовал выдать ордера на арест премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и трех лидеров ХАМАС.
После этого, летом 2024 года, палата представителей США приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда.
В нем предлагается подсанкционным лицам и их семьям запретить въезд в Штаты, лишить их американских виз и запретить совершать сделки с американской недвижимостью.
К слову, последние действия Карима Хана Трамп назвал "злоупотреблением властью".
Сам прокурор МУС имеет британское гражданство.