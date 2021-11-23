США ввели новые санкции против "Северного потока-2"
Источник:Минфин США
США ввели новые санкции против "Северного потока-2". Под них попала кипрская компания Transadria Ltd и еще одно судно.
Министерство финансов США применило ограничения против компании Transadria Ltd, а также судна Marlin. Корабль ходит под флагом России.
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Ранее о санкциях заявляли в Госдепе
Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявлял, что США наложат новые санкции. О судне Marlin политик говорил как "конфискованной собственности". Всего США согласовали санкции в отношении 8 человек и 17 судов.
Блинкен подчеркнул, что Штаты продолжают "работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски для Украины и дать отпор зловредной деятельности России".
Реакция Москвы
Кремль в привычной риторике назвал санкции неправильным шагом. Там заявили, что ограничение – это продолжение санкционного языка, от которого упорно не хочет отказываться Вашингтон.
Последние новости вокруг "Северного потока-2"
- В российском "Газпроме" 8 ноября заявили о завершении строительства "Северного потока-2". Утверждали, что газопровод готов к запуску.
- Однако проект не могут просто так запустить. Необходимо пройти процедуру сертификации. Должна быть соблюдена норма, что компания, которая транспортирует газ, не может его добывать и поставлять.
- Генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон предположил, что "Газпром" может пытаться обойти требования европейского законодательства.
- Кстати, украинский "Нафтогаз" тоже будет участвовать в консультациях. Украина будет доказывать, что газопровод нельзя сертифицировать.