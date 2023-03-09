Поставляли Ирану детали для "Шахидов": США ввели санкции против компаний из Китая

США ввели санкции против китайской сети компаний, поставлявших аэрокосмические детали участвовавшей в производстве беспилотников иранской компании. Речь идет о дронах, которые Тегеран использовал для нападения на нефтяные танкеры и экспортировал в Россию.

По данным Министерства финансов США, базирующаяся в Китае сеть отвечает за продажу и отправку тысяч аэрокосмических компонентов, включая те, которые могут быть использованы для беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), иранской авиастроительной промышленной компании (HESA).

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В США заявили, что Иран причастен к жертвам войны в Украине

HESA участвовала в производстве модели БпЛА Shahed-136, который Иран использовал для нападений на нефтяные танкеры и экспортировал в Россию для войны в Украине.

Компания HESA уже подверглась санкциям в 2008 году за то, что принадлежала или контролировалась Министерством обороны и тылового обеспечения вооруженных сил Ирана, а также за поддержку Корпуса стражей исламской революции Ирана.

"Иран напрямую причастен к жертвам среди украинского гражданского населения, что является результатом использования Россией иранских БпЛА в Украине", – заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

"Соединенные Штаты будут продолжать бороться с глобальными иранскими закупочными сетями, поставляющими России смертоносные БпЛА для использования в ее незаконной войне в Украине", – добавил он.

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