Россия будет терять миллиарды долларов ежемесячно, – Кирби о новых санкциях

Новые санкции, которые ввели США против российского энергетического сектора, приведут к существенному уничтожению доходов страны-агрессора. Таким образом Москва будет терять долларов США ежемесячно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова советника Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джона Кирби, которого цитирует Укринформ. Новые санкции США против России ввели 10 января.

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Что сказал Кирби о новых санкциях США против России

Советник Белого дома заявил, что новые американские санкции направлены как против российской нефти, так и на сжиженный природный газ врага.

Мы ожидаем, что наши действия обойдутся России в миллиарды долларов США в месяц,

– отметил Джон Кирби.

Он отметил, что новые ограничения введены во исполнение договоренностей между странами "Большой Семерки".

На вопрос о том, почему администрация президента США ввела санкции непосредственно перед тем, как передать место команде следующего главы Белого дома, Кирби отметил, что "чем раньше, тем лучше".

В частности, советник Белого дома подчеркнул, что, так, новые санкции против России приведут к повышению цен на бензин для потребителей. Но пока это можно сделать без особых последствий, поскольку нефтяные рынки "находятся в фундаментально лучшем состоянии".

В то же время Джон Кирби отметил устойчивость американской экономики, отметив, что прогнозы указывают на то, что в этом году мировое предложение энергоресурсов превысит спрос. Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину цены на нефть в США снизились в среднем на 35 долларов за баррель, несмотря на введение жестких санкций, направленных против российского энергетического сектора.

"Мы считаем, что условия внутреннего и внешнего рынков заслуживали того, чтобы это решение было принято, и президент принял меры", – подытожил советник администрации Байдена.

Несмотря на это, Кирби не исключил, что следующая администрация Белого дома, которая придет к власти после инаугурации президента Трампа 20 января, может изменить решение о санкциях против нефтеперерабатывающего сектора России.

К слову, в целом санкции США коснулись более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора России. В частности, говорится о компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", страховые компании "Ингосстрах" и "Альфастрахование", "Росатом" и др.