США ввели санкции против украинца Васинского: его подозревают в хакерских атаках

Министерство финансов США внесло в санкционный список украинца Ярослава Васинского. Он подозревается в хакерских атаках на американские компании с целью вымогания денег.

Кроме Васинского, в санкционный список попал россиянин Евгений Полянин. В Минфине подозревают, что оба хакера были сообщниками.

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Кто такой Васинский

По данным Минфина США, Ярослав Васинский является членом группировки, которая занимается хакерскими атаками на американские компании с целью вымогания средств. С помощью этой преступной схемы злоумышленникам удалось получить до 200 миллионов долларов.

Васинского вместе с Поляниным подозревают в масштабной хакерской атаке на фирму во Флориде, которая является разработчиком программы Kaseya. Из-за атаки пострадали более 1 500 предприятий во всем мире.

По данным телеканала CNN, Васинский еще в октябре был задержан на территории Польши. Сейчас хакер ожидает экстрадиции в США, где его будут судить.

Американские правоохранители выдвинули украинцу 11 обвинений в деле о применении программы Sodinokibi, из-за чего жертвами стали 10 компаний. За информацию о разработчиках вредоносной программы в госдепе обещают 10 миллионов долларов. Еще 5 миллионов предлагают тем, кто поможет задержать хакеров.

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