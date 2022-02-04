США ввели визовые санкции против Беларуси

Госдеп США ввел визовые санкции против представителей власти режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Ограничения применили из-за преследования диссидентов и нарушения прав человека.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что санкции направлены против некоторых белорусов, которые вели деятельность против диссидентов.

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Позиция США

Госдеп осуждает "подобную деятельность". Например, попытки принудительно вернуть белорусскую олимпийскую чемпионку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио. Вашингтон солидарен с белорусами, которые подверглись притеснениям из-за критики Лукашенко.

Введение визовых санкций является реакцией на "акты транснациональных репрессий" со стороны правительства, которое давит на журналистов, активистов и диссидентов.

Мы продолжаем работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси,

– говорится в сообщении.

Правда, имена лиц, против которых применили санкции, не назвали.

ЕС тоже готовит новые санкции

В Евросоюзе работают над шестым пакетом санкций против Беларуси. Ограничения могут применить весной.

1 декабря послы стран ЕС одобрили пятый пакет санкций. Утвердили его 2 декабря. В санкционный список попали 11 юридических лиц, авиакомпания Belavia в частности, и 17 физических лиц.

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