Пентагон заключил контракт на гиперзвуковые ракеты почти на миллиард долларов

В сообщении, опубликованном Пентагоном, отмечается, что контракт предусматривает "проектирование, разработку и первоначальные поставки" соответствующих ракет. Предварительно работы планируется завершить к марту 2027 года.

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Так, Raytheon получил заказ на Hypersonic Attack Cruise Missile, предусматривающий проектирование системы вооружения, разработку и начальную поставку.

HACM, разработанный совместно с Агентством передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона, будет использовать воздушную тягу для достижения скорости, в пять раз превышающей скорость звука.

Это будет вторая гиперзвуковая ракета ВВС после ARRW от Lockheed, которая является гиперзвуковым оружием, поднимающимся в атмосферу, а затем скользящим по своей цели. Официальные лица ВВС отметили, что HACM может использоваться как на истребителях, так и бомбардировщиках.

В настоящее время в разработке находятся по меньшей мере 8 гиперзвуковых видов оружия.

Пентагон обнародовал список предоставленного Украине оружия и техники

В Пентагоне обнародовали список оружия и техники , которое США предоставили Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля. В нем список помощи более чем на 15 миллиардов долларов. Среди помощи вертолеты, боеприпасы и около 40 видов другой техники. Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине дополнительные возможности для защиты.

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