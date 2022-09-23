У повідомленні, яке опублікував Пентагон, наголошується, що контракт передбачає "проєктування, розробку та початкові постачання" відповідних ракет. Попередньо, роботи планується завершити до березня 2027 року.

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Так, Raytheon отримав замовлення на Hypersonic Attack Cruise Missile, яке передбачає проєктування системи озброєння, розробку та початкове постачання.

HACM, який був розроблений спільно з Агентством передових оборонних дослідницьких проєктів Пентагону, використовуватиме повітряну тягу для досягнення швидкості, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Це буде друга гіперзвукова ракета ВПС після ARRW від Lockheed, яка є гіперзвуковою зброєю, яка підіймається в атмосферу, а потім ковзає до своєї цілі. Офіційні особи ВПС зазначили, що HACM може використовуватися як на винищувачах, так і на бомбардувальниках.

Наразі у розробці перебувають щонайменше 8 гіперзвукових видів зброї.

Пентагон оприлюднив список наданої Україні зброї та техніки

У Пентагоні оприлюднили список зброї та техніки, яку США надали Україні з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. У ньому список допомоги на понад 15 мільярдів доларів. Серед допомоги вертольоти, боєприпаси та майже 40 видів іншої техніки.Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні додаткові можливості для захисту.

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