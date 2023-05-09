США выделяют Украине новую военную помощь на 1,2 миллиарда долларов
Источник:Минобороны США
Украина в ближайшее время получит от США новую военную помощь. Ее сумма составляет 1,2 миллиарда долларов. Эта оборонная поддержка рассчитана на обеспечение украинских долгосрочных оборонных потребностей.
Новый пакет помощи будет объявлен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.
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Новый пакет помощи Украине будет финансировать:
- дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО;
- боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- коммерческие услуги спутниковой съемки;
- поддержка тренировок, технического обслуживания и деятельности.
В Минобороны США отметили, что Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд безопасности.
Заметим, что с учетом этого будущего пакета стоимость военной помощи, которую США предоставили Украине с февраля 2022 года, составит почти 37 миллиардов долларов.
Реакция Украины
Глава Офиса Президента Андрей Ермак уже отреагировал на радостную новость. Он подтвердил, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов.
Спасибо нашим союзникам,
– написал Ермак.
Как США помогает Украине
США являются одними из самых преданных партнеров Украины. Последний пакет американской военной помощи Киеву был объявлен 3 мая. Его стоимость – 300 миллионов долларов. Помощь выделялась указом президента США по запасам американского Минобороны.
В него вошли боеприпасы к HIMARS, пехотное вооружение, дополнительные гаубицы, автомобильная техника, артиллерийские и минометные боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование.