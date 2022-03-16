США выделят 186 миллионов долларов на поддержку украинских беженцев

Дополнительная гуманитарная помощь в 186 миллионов долларов поступит для поддержки украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Такое решение было принято в Белом доме.

Как рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, эта помощь предназначена для обеспечения потребностей беженцев первой необходимости. Направят ее в Украину через гуманитарные организации.

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"Соединенные Штаты предоставляют более 186 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для поддержки внутренне перемещенных лиц и более трех миллионов беженцев, пострадавших в результате умышленной, непровоцированной и неоправданной войны России в Украине", – сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

По его словам, дополнительная финансовая поддержка пойдет на обеспечение нужд беженцев первой необходимости, а направят ее через гуманитарные организации на местах.

Дополнительная гуманитарная помощь беженцам в соседних с Украиной странах поддержит обеспечение продовольствием, безопасной питьевой водой, доступным жильем и неотложной медицинской помощью,

– проинформировал Блинкен.

Также он подчеркнул, что США помогут "воссоединению семей беженцев, которым пришлось разлучиться, когда это будет возможно".

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