Американцы выходят из Афганистана: талибы у власти могут навсегда изменить мир

Уход американцев из Афганистана и почти неминуемое возвращение к власти там талибов навсегда изменят привычный нам мир. Существенные перемены ожидают страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Россию.

Именно Россия, несмотря на яростный антиамериканизм ее властей, больше всего заинтересована в постоянном военном присутствии США в Афганистане. Потому что без американцев россияне и их мало на что способные в военном плане центральноазиатские союзники, окажутся один на один с талибами.

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США почти полностью контролировали Афганистан

Над ситуацией в Афганистане почти полный контроль США обеспечили:

бомбардировщики;

беспилотники;

высокоточные ракеты;

спутниковые системы слежения.

С помощью современных вооружений, всего через пару месяцев после вторжения в Афганистан американцы изгнали талибов из афганских городов. Потом 20 лет им не давали высунуться из пещер и схронов где-то на далеких окраинах.

То поражение талибов было также и поражением их многочисленных союзников. Начиная от Аль-Каиды и заканчивая бойцами российского антиправительственного подполья. Все они проходили подготовку в афганских военных лагерях, всем им талибы помогали деньгами и оружием, предоставляли укрытие, лечили и вновь отправляли в бой.

Приход американцев изменил все: арабы, чеченцы и представители других национальностей поспешили покинуть Афганистан после вторжения США в 2001 году.



Американцы выгнали талибов с городов Афганистана / Фото EPA

У союзников талибов закончились деньги

Через несколько лет у иностранных союзников талибов закончились полученные из Афганистана деньги, притока новых не ожидалось. Тренировать новобранцев стало негде.

Американцы просто разнесли ракетами базы подготовки, на которых учились партизанской войне боевики из Африки, Азии и с Северного Кавказа. Некогда грозные боевые группы начали слабеть и терять хватку, становясь легкой добычей для спецслужб тех правительств, против которых они вели войну.

Это появление американцев в Афганистане во многом способствовало победе россиян над северокавказскими сепаратистами и так называемым исламистским подпольем.

Без прихода США в Центральную Азию, россияне, возможно, и сейчас были бы заняты не планами захвата Украины и Беларуси, не переписыванием собственной истории, а охотой на многочисленных бородачей с калашами не только на Кавказе, но и в Поволжье.

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Российская агрессия на западе

Американцы тогда сделали мир чуть безопасней, в том числе, и для России. В Кремле очень по-своему распорядились американским подарком, решив, что раз опасность с Востока миновала, можно самим начинать агрессию на западе, не боясь удара в спину.

Если бы не прикрытые американцами азиатские тылы, совсем не факт, что Москва решилась бы на вторжение в Грузию, оккупацию Крыма и захват Донбасса.

Возможно, ей хватало бы внутренней неразберихи и все силы и средства, задействованные для войн с соседями, в этом случае тратились бы на противостояние сепаратистам и прочим недовольным кремлем россиянам. И все нынешние потуги России – начиная от приглашения талибов в Москву на переговоры и заканчивая танковыми маневрами вблизи таджикско-афганской границы – это очень вялая попытка сделать хорошую мину при плохой игре.



Кремль ведет переговоры с талибами / Фото "РИА Новости"

В Москве понимают, что возвращение талибов к власти не сулит Кремлю ничего хорошего. Тысячи человек в соседних с Афганистаном бывших советских республиках предпочтут Талибан тем карикатурным деспотам, которые ими сейчас правят. Поддержат вдохновленное успехами талибов восстание в своих странах, если оно вдруг вспыхнет.

Потеря влияния и война в России

Это грозит России потерей влияния в Центральной Азии, заменой ее марионеток на открыто враждебных Москве, ориентированных на исламский мир политиков. Но самое страшное для Кремля – это возобновление сотрудничества талибов с подпольем на Кавказе и в других регионах России.

Тогда россияне не только вспомнят о том, что такое террористическая опасность, но и, вполне вероятно, столкнутся с настоящей войной на своей территории, сродни той, что вели в Чечне в конце прошлого века.

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Именно для того, чтобы уговорить талибов не вмешиваться в их дела, российские власти и приглашают к себе тех, кого официально именуют террористами и чью деятельность запрещают на подконтрольной им территории. Правда, надеяться лишь на добрую волю талибов россияне не решаются и буквально уговаривают американцев повоевать с ними еще хоть немного.

Судя по утечкам в прессу, Владимир Путин во время недавней встречи с президентом США Джо Байденом уж очень настаивал на том, чтобы американские военные остались.

Путин даже обещал Америке любую помощь, которая только потребуется:

передать разведданные;

предоставить разрешение на использование военной инфраструктуры центральноазиатских союзников.

Но в Вашингтоне уже принято окончательное решение и никакой Путин на это повлиять не может. Американский щит, защищавший Центральную Азию и Россию от самой страшной для них угрозы, скоро исчезнет. Впереди планету ждут новые страхи, и новые вызовы. Готовы к которым далеко не все.