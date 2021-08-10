В США выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане
Источник:Пентагон
В США обеспокоены обострением конфликта в Афганистане между правительственными войсками и террористической организацией "Талибан". Однако в Пентагоне убеждены, что афганские вооруженные силы могут противостоять талибам.
"Талибан" уже захватил 6 провинций Афганистана и продолжает свое наступление. Ситуация и дальше остается напряженной.
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Афганские войска могут дать отпор
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что нынешняя ситуация в Афганистане беспокоит США. Но несмотря на это, по словам представителя, правительственные войска имеют возможность эффективно противостоять "Талибану" и остановить их продвижение в другие провинции страны.
Это их военные силы, это их провинции, люди, которых надо защищать. Это должно дойти до руководства, и они должны быть готовы выделить защиту здесь в этот конкретный момент,
– сказал Кирби.
Продвижение талибов в Афганистане не прекращается, однако ситуация может и осложниться, так как до 31 августа США должны полностью вывести свои войска из страны.Обратите внимание! "Талибан", по некоторым данным, захватил уже 56% территории Афганистана. В основном террористы брали под контроль сельские местности, однако сейчас они перешли в наступление на столицы провинций. В боях с правительственными войсками им удалось захватить уже 6 городов.
Война между Афганистаном и" Талибаном": последние новости
- Первой столицей провинции, которую захватили талибы, стал город Лашкаргах в Гильменде. В боях за город, по подсчетам ООН, погибли 40 мирных жителей.
- Во время захвата столицы провинции Нимроз, террористы убили сотрудника правительства Афганистана, который занимался работой со СМИ.
- После этого в ходе жестоких боев "Талибан" захватил еще 3 провинции.
- По данным ООН, только за период с 16 по 30 июля 2021 года в Афганистане пострадали около 300 мирных жителей.