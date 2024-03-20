"Худшее зверство в истории": в США рассказали о последствиях в случае блокирования помощи Украине

Сенатор-демократ Джо Манчин призвал Конгресс принять решение о предоставлении помощи Украине. Он подчеркнул, что в случае отсутствия помощи наше государство сможет столкнуться с "худшим зверством в истории".

В то же время в Минобороны США говорят, что понимают, какими фатальными последствиями могут обернуться эти колебания. Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер признал, что задержка помощи Киеву увеличивает риск оккупации россиянами новых территорий.

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Украина столкнется с худшим злом

Еще в прошлом месяце Сенат принял пакет внешней помощи, который включает 60 миллиардов долларов для Украины. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поставил законопроект на голосование, поскольку, по его словам, в нем отсутствуют необходимые положения о границе.

Джо Манчин на ежегодном саммите Axios "Что будет дальше" в Вашингтоне заявил, что отсутствие помощи нашему государству от США может привести к тому, что Украина столкнется с "худшим зверством в истории", о котором будут читать потомки.

Мы не можем позволить Украине пройти через это. Если пройдет весна, а мы не поможем Украине, то пусть поможет нам Бог,

– сказал Манчин.

Отмечается, что замечания сенатора перекликаются с комментариями лидеров Демократической партии в обеих палатах, поскольку сторонники Киева давят на Конгресс, чтобы он принял решение о помощи до праздничных каникул.

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