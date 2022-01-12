В США заговорили об измене "основного партнера" из-за "Северного потока-2"

Сенатор-демократ Марк Уорнер раскритиковал законопроект о введении новых санкций в отношении "Северного потока-2". Он считает это предательством Германии со стороны США.

Представитель Сената от Демократической партии Марк Уорнер подверг критике законопроект о новых санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

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Соответствующий законопроект предложил республиканец Тед Круз. В то же время Уорнеру он не понравился, хотя сенатор и отметил, что скептически относится к российскому проекту.

В то же время демократ убежден, что ограничительные меры против "Северного потока-2" станут предательством интересов Германии со стороны США.

Мне не нравится идея "Северного потока-2", но идея нанести удар нашему ключевому союзнику в нынешней ситуации больше похожа на театральщину,

– заявил политик.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон работает с коллегами в Германии и Евросоюзе для того, чтобы замедлить запуск работы трубопровода.

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Для запуска российский газопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе, в частности, соответствовать правилам Третьего энергопакета.

В ноябре 2021 года Германия остановила сертификацию газопровода. Ее восстановят, когда газопровод проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством. Несмотря на отсутствие разрешений, "Северный поток-2" наполняется газом.

Представитель партии "Зеленых" Омид Нурипур предполагает, что российский газопровод может быть остановлен. В частности, такой вариант будет рассмотрен в случае полномасштабного вторжения России в Украину.

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