США захватили очередной танкер теневого флота: что известно о судне Olina

США задержали танкер теневого флота Olina. Это судно внесено в санкционные списки ряда стран и несколько раз меняло название и флаг.

Что известно о захваченном танкере, под какими флагами ходил и в какие порты заходил – рассказывает 24 Канал.

Что известно о танкере Olina?

Танкер Olina был задействован в экспорте российской нефти/нефтепродуктов из российских портов в Балтийском, Черном морях, тихоокеанского региона преимущественно в КНР, Индии и Турции.

Международная общественная организация Greenpeace относит танкер к теневому флоту танкеров, транспортирующих российскую нефть по миру и угрожающих окружающей природной среде.

С 27 декабря 2024 года судно находится под санкциями Великобритании. Позже санкции наложили США, Канада, ЕС, Швейцария, Австралия и Новая Зеландия.

Танкер ходил под флагами Маршалловых островов, Острова Мэн, Панамы и Сан-Томе и Принсипи.

Ранее он назывался Magnus, British Mallard и Minerva M.

Как США захватывали танкер?