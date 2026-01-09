США захватили очередной танкер теневого флота: что известно о судне Olina
- США задержали танкер Olina, который входит в санкционные списки из-за транспортировки российской нефти.
- Танкер сменил несколько названий и флагов, в частности ходил под флагами Маршалловых островов, Панамы и других.
США задержали танкер теневого флота Olina. Это судно внесено в санкционные списки ряда стран и несколько раз меняло название и флаг.
Что известно о захваченном танкере, под какими флагами ходил и в какие порты заходил – рассказывает 24 Канал.
Что известно о танкере Olina?
Танкер Olina был задействован в экспорте российской нефти/нефтепродуктов из российских портов в Балтийском, Черном морях, тихоокеанского региона преимущественно в КНР, Индии и Турции.
Международная общественная организация Greenpeace относит танкер к теневому флоту танкеров, транспортирующих российскую нефть по миру и угрожающих окружающей природной среде.
С 27 декабря 2024 года судно находится под санкциями Великобритании. Позже санкции наложили США, Канада, ЕС, Швейцария, Австралия и Новая Зеландия.
Танкер ходил под флагами Маршалловых островов, Острова Мэн, Панамы и Сан-Томе и Принсипи.
Ранее он назывался Magnus, British Mallard и Minerva M.
Как США захватывали танкер?
8 января США провели операцию по по задержанию нефтяного танкера Olina в Карибском бассейне. Береговая охрана захватила судно возле Тринидада.
Судно шло под флагом Восточного Тимора. Система отслеживания местоположения судна в последний раз была активна 52 дня назад в Венесуэле.