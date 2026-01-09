Що відомо про захоплений танкер, під якими прапорами ходив та в які порти заходив – розповідає 24 Канал.

Що відомо про танкер Olina?

Танкер Olina був задіяний в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Балтійському, Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до КНР, Індії та Туреччини.

Міжнародна громадська організація Greenpeace відносить танкер до тіньового флоту танкерів, що транспортують російську нафту по світу і загрожують навколишньому природному середовищу.

З 27 грудня 2024 року судно перебуває під санкціями Великої Британії. Пізніше санкції наклали США, Канада, ЄС, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія.

Танкер ходив під прапорами Маршаллових островів, Острова Мен, Панами та Сан-Томе і Принсіпі.

Раніше він називався Magnus, British Mallard і Minerva M.

Як США захоплювали танкер?