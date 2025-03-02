США заявили, что не дадут Украине денег и поставили ультиматум Зеленскому

Ссора Зеленского и Трампа привела к ухудшению отношений с Соединенными Штатами. Там заявили, что Киев не получит денег, пока президент Украины не приедет в Вашингтон с миром.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра торговли США Говарда Лутника в эфире Fox News.

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Что министр торговли США думает о споре Зеленского и Трампа

По словам министра, Зеленский "никогда не прекращал просить" и заявлял, что не пойдет ни на какие уступки, отмечал, что россияне должны покинуть Украину и требовал репараций и гарантии безопасности.

Говард Лутник заявил, что США не собираются предоставлять гарантии безопасности, пока Украина в состоянии войны с Россией. Политик назвал это "абсурдом", а требования Зеленского – "смехотворными и глупыми".

Президент терпел это некоторое время, знаете, он пришел, чтобы заключить мир. Наш президент здесь, чтобы заключить мир. Как он сказал – остановить смерть. А Зеленский пришел не ради мира. Он пришел, чтобы заключить какой-то вымышленный договор, который существовал только в его голове,

– заявил Лутник.

По словам министра торговли США, именно тогда Трамп заявил, что "не может больше выслушивать эту чушь", – и четко дал понять, что он является миротворцем. Лутник убежден, если Владимир Зеленский в мире, то "ему следует вернуться домой и хорошо это обдумать".

Добавим, что директор ФБР Каш Патель поручил Конгрессу расследовать, куда пошли сотни миллиардов долларов, присланные в Украину. Он заявил, что есть много причин для беспокойства, поскольку "Украина – очаг отмывания денег и коррупции".

В то же время глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что сорванное соглашение между Украиной и США по редкоземельным металлам пока не рассматривается.

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что очевидно, что "США не видят Украину членом НАТО". По его словам, любое мирное соглашение в Украине будет включать "определенные территориальные уступки ради гарантий безопасности в будущем". Но этим будет заниматься Европа, а не США.