Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра торгівлі США Говарда Лутніка в ефірі Fox News.

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Що міністр торгівлі США думає про суперечку Зеленського і Трампа

За словами міністра, Зеленський "ніколи не припиняв просити" і заявляв, що не піде на жодні поступки, зазначав, що росіяни мають покинути Україні і вимагав репарацій та гарантії безпеки.

Говард Лутнік заявив, що США не збираються надавати гарантії безпеки, поки Україна у стані війни з Росією. Політик назвав це "абсудом", а вимоги Зеленського – "сміховинними і нерозумними".

Президент терпів це деякий час, знаєте, він прийшов, щоб укласти мир. Наш президент тут, щоб укласти мир. Як він сказав – зупинити смерть. А Зеленський прийшов не заради миру. Він прийшов, щоб укласти якийсь вигаданий договір, який існував лише в його голові,

– заявив Лутнік.

За словами міністра торгівлі США, саме тоді Трамп заявив, що "не може більше вислуховувати цю нісенітницю", – і чітко дав зрозуміти, що він є миротворцем. Лутнік переконаний, якщо Володимир Зеленський у мирі, то "йому слід повернутися додому і добре це обміркувати".