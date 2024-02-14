"Серьезная угроза нацбезопасности" США: у Байдена созывают брифинг с ключевыми законодателями

В Палате представителей США 14 февраля предупредили о серьезной угрозе национальной безопасности. В частности, эту информацию подтвердил чиновник из Белого дома.

В среду, 14 февраля, глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер сообщил информацию о “серьезной угрозе национальной безопасности”. По информации источников CNN, эта “опасность” связана с Россией.

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Что об этом известно

В среду Тернер направил своим коллегам по Конгрессу письмо, в котором отметил, что речь идет о срочном вопросе "по дестабилизирующему иностранному военному потенциалу".

Один из источников издания, который видел разведданные, отметил, что "на самом деле речь идет о дестабилизирующем российском потенциале, который вызывает большое беспокойство, о котором нам недавно стало известно".

В письме Тернер отметил, что 13 февраля Комитет по вопросам разведки Палаты представителей проголосовал за предоставление определенной информации для ознакомления законодателям.

По его словам, конгрессмены имеют время для ознакомления с ней между средой и пятницей. Тернер также призвал президента Джо Байдена рассекретить "всю информацию, касающуюся этой угрозы".

Салливан подтвердил эту информацию

Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что он лично связался с ведущими законодателями из комитетов по вопросам национальной безопасности. Это якобы произошло еще до того, как Тернер публично предупредил о "серьезной угрозе национальной безопасности".

Он также уточнил, что брифинг с ключевыми законодателями назначен на 15 февраля.

Я не в состоянии сказать что-либо еще,

– добавил чиновник.

В частности, советник отметил, что текущая администрация Белого дома пошла дальше и применила более творческие и стратегические подходы к рассекречиванию разведывательной информации в национальных интересах США, чем любая другая администрация в истории.

Я уверен, что президент Байден своими решениями, которые он принимает, будет обеспечивать безопасность американского народа в будущем,

– подчеркнул Салливан.

Кроме того, чиновник отметил, что верит в возможности по защите национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ранее журналисты Reuters заявили, что российский президент Владимир Путин посылал сигналы Вашингтону о "готовности рассмотреть вопрос о прекращении огня в Украине". Однако американские партнеры отклонили это предложение после встречи с посредниками.