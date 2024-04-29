США могли закупить 81 боевой советский самолет у страны-союзницы России, – Kyiv Post

США могли приобрести более 80 самолетов Казахстана. Неизвестно, зачем они их используют, однако предполагают, что могут передать Украине.

Уже несколько лет Казахстан постепенно заменял устаревший парк боевых самолетов советского производства современными версиями., к примеру, российскими многоцелевыми самолетами Су-30СМ Кроме этого, государство ведет переговоры с западными производителями по поиску соответствующих боевых платформ.

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США купили советские самолеты

В октябре 2023 года правительство Казахстана выставило на аукцион 117 истребителей и бомбардировщиков советских времен. В частности, перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 производства 1970-х и 1980-х годов. Объявленная стоимость продаж составила один миллиард тенге (1, 5 миллионов долларов).

Самолеты были в негодном состоянии. Использование их в качестве доноров запчастей было ограничено, а ремонт– экономически нецелесообразн.

Несмотря на это, российско-англоязычный новостной сайт Reporter.RU и украинский телеграмм-канал Insider UA сообщали, что США приобрели 81 самолет из-за оффшоров. Речь идет о МиГ-27, МиГ-29 и Су-24.

Причины такой закупки не называли, однако высказывали предположение, что, поскольку все типы самолетов находятся на вооружении Украины, их, вероятно, со временем передадут в Киев. ВСУ могут разобрать их на запчасти или использовать в качестве приманок на аэродромах.

Казахстан хочет наладить отношения с Западом

Казахстан, вероятно, хочет развивать свои связи с западными странами и пытается уменьшить исторические стратегические и военные связи с Москвой, ведь Астану посещают политики, которые считаются недружественными к России.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев посетил Германию осенью 2023 года и настаивал на том., что Астана "четко заявила, что будет соблюдать режим санкций". Он также сказал, что Казахстан не является "антироссийским" и ценит "всестороннее сотрудничество с Россией".

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Астану и заключил соглашения о торговле, образование, окружающая среда и поставка полезных ископаемых. Кэмерон отметил, что Казахстан окружен сложными соседями– Россией, Китаем, Афганистаном и Ираном, и предложил поддержку Лондона в решении проблем, возникающих в этом регионе.