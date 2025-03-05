США запретили Британии делиться разведданными с Украиной, – Daily Mail

В СМИ утверждают, что Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательными данными, полученными из Вашингтона. Соответствующий приказ уже якобы получили военные учреждения Британии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.

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США могли запретить Британии делиться разведданными с Украиной

Британский таблоид Daily Mail сообщил, что США запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательными данными, которые поступают из Вашингтона. Журналисты добавляют, что администрация Трампа не только решила заморозить военную помощь, но и ограничила работу разведывательных служб.

Так, как пишут британские СМИ, все разведывательные службы и военные подразделения также получили приказ о прямом запрете обмена данными разведки США, ранее известными как "Rel UKR" – сокращение от "Releasable to Ukraine" ("Доступные для Украины").

Daily Mail добавляет, что с начала полномасштабной войны Великобритания и другие западные партнеры в сфере безопасности, такие как Австралия и Новая Зеландия, делились с Украиной разведывательной информацией.

Отныне Вашингтон, по информации журналистов, приказал остановить обмен разведданными. Это решение касается британского Главного управления разведки (GCHQ), шпионских агентств и разведывательных подразделений Министерства обороны.

США будут жестко контролировать распространение своей разведывательной информации в Украине,

– добавляют в СМИ.

Пока никакого официального подтверждения от правительства Великобритании не было.