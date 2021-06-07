В США заверили "слуг народа" в усилении поддержки Украины

Давид Арахамия провел онлайн-встречу с представителем конгресса США Адрианом Смитом. По словам "слуги народа", республиканец является мощным и влиятельным защитником интересов Украины.

Глава провластной фракции отметил, что во время переговоров обсуждали вопросы, которые являются приоритетными для нашего государства в отношениях с Соединенными Штатами.

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Конгрессмен Смит неоднократно подчеркнул, что взаимодействие США и Украины только усиливается. США полностью будет поддерживать и помогать Украине в борьбе с российской агрессией,

– подчеркнул нардеп.

О чем еще говорил Арахамия со Смитом

Давид Арахамия сообщил, что собеседники поделились мнениями по поводу еще ряда вопросов, в частности:

санкций США против газопровода "Северный поток-2";

движения Украины к членству в НАТО;

предоставления Штатами остатков вакцин от COVID-19;

возможности встречи президентов США и Украины.

Наконец "слуга народа" пригласил Адриана Смита и других представителей Конгресса США присоединиться к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Зеленский хочет встретиться с Байденом

Глава нашего государства Владимир Зеленский заявил, что перед этой встречей хотел бы пообщаться с лидером Штатов.

Он считает, что такие консультации должны происходить с глазу на глаз, потому что многие вещи просто невозможно обсудить по телефону.

Леонид Кравчук убежден, что Джо Байден должен поговорить с Владимиром Зеленским, если планирует обсуждать с Путиным войну на Донбассе.

Президент США Джо Байден 16 июня встретится в Женеве с главой Кремля Путиным. Они обсудят ряд вопросов, в частности агрессию России против Украины.

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