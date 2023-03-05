В США женщина выиграла в лотерее более 750 миллионов долларов
Источник:Yahoo
В США женщина по имени Бекки Белл приобрела выигрышный лотерейный билет. Она выиграла 754,6 миллиона долларов.
Событие произошло в городе Оберн, штат Вашингтон. Женщина приобрела билет в популярной лотерее Powerball. Это пятый по величине джекпот в истории.
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В США женщина выиграла более 750 миллионов долларов
Так, джекпот Бекки Белл составляет 747 миллионов долларов. Она считает это знаком, поскольку 36 лет работала аналитиком цепочки поставок в компании Boeing. По ее словам, компания поставила свой последний Boeing 747 днями ранее.
Я никогда в жизни не выигрывала более 20 долларов, поэтому вы можете представить мой шок, когда я поняла, что произошло,
– сказала женщина.
Когда Белл отнесла свой выигрышный билет в лотерейный офис, то узнала, что выиграла еще 8 долларов из своего выигрышного билета.
В итоге женщина выбрала единовременную выплату в размере 407,2 миллиона долларов вместо выплаты 754,6 миллиона долларов в течение 30 лет.
Другие подобные случаи
- Недавно в итальянском городе Авеллино украинка приобрела лотерейный билет в табачном магазине. В результате она выиграла 500 тысяч евро.
- Представитель фирмы Amazon из города Балтимора, штат Мэриленд США, выиграл в лотерее приз в размере 50 000 долларов. Билет стоил всего 5 долларов и это уже второй крупный выигрыш мужчины второй месяц подряд.
- А в американском штате Массачусетс мужчина купил 6 лотерейных билетов. Он угадал выигрышные номера в каждом из них и выиграл более 2 миллионов долларов.