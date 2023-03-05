В США женщина выиграла в лотерее более 750 миллионов долларов

В США женщина по имени Бекки Белл приобрела выигрышный лотерейный билет. Она выиграла 754,6 миллиона долларов.

Событие произошло в городе Оберн, штат Вашингтон. Женщина приобрела билет в популярной лотерее Powerball. Это пятый по величине джекпот в истории.

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В США женщина выиграла более 750 миллионов долларов

Так, джекпот Бекки Белл составляет 747 миллионов долларов. Она считает это знаком, поскольку 36 лет работала аналитиком цепочки поставок в компании Boeing. По ее словам, компания поставила свой последний Boeing 747 днями ранее.

Я никогда в жизни не выигрывала более 20 долларов, поэтому вы можете представить мой шок, когда я поняла, что произошло,

– сказала женщина.

Когда Белл отнесла свой выигрышный билет в лотерейный офис, то узнала, что выиграла еще 8 долларов из своего выигрышного билета.

В итоге женщина выбрала единовременную выплату в размере 407,2 миллиона долларов вместо выплаты 754,6 миллиона долларов в течение 30 лет.

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