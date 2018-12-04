США направили атомный авианосец в Персидский залив для демонстрации силы Ирану

Группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем John C. Stennis в ближайшие дни зайдет в Персидский залив с целью демонстрации силы Ирана.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

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Отмечается, что введение американских кораблей будет первой подобной операцией в Персидском заливе за последние восемь месяцев. John C. Stennis будет дислоцирован в регионе Ближнего Востока в течение двух месяцев и будет курсировать большую часть этого времени в пределах залива. Присутствие американского авианосца "безусловно обеспечит положительную разницу" в раскладе сил на случай враждебных действий Ирана в этих водах, пояснил источник в Пентагоне.

Заместитель командующего Корпусом "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) бригадный генерал Хосейн Саламе в понедельник заявил, что доступ Тегерана к технологиям производства баллистических ракет положил конец свободе действий американских авианосцев в Персидском заливе и заставил Вашингтон отступить.

Напомним, что 1 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытания баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По его словам, речь идет о "баллистическую ракету средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок". В ответ на это официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил в воскресенье, что страна продолжит ракетные испытания для повышения своей обороноспособности.



Ранее Вашингтон официально объявил о расторжении Договора о дружбе с Ираном, который действует между странами уже более 60 лет. Впоследствии, вступил в силу новый пакет санкций США в отношении Ирана, действовавших до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года (JCPOA), из которого Дональд Трамп вывел Америку в мае. Сейчас новые экономические ограничения против Тегерана коснутся сделок с нефтью, финансовых операций, энергетики и судоходства.