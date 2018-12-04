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      США направили атомний авіаносець у Перську затоку для демонстрації сили Ірану

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      Авіаносець John C. Stennis
      Авіаносець John C. Stennis / georgewbush-whitehouse.archives.gov

      Група кораблів ВМС США на чолі з атомним авіаносцем John C. Stennis в найближчі дні зайде в Перську затоку з метою демонстрації сили Ірану.

      Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

      Читайте також: США заявляють про нову ракетну загрозу: Іран не має наміру зупиняти випробування

      Зазначається, що введення американських кораблів буде першою подібною операцією в Перській затоці за останні вісім місяців. John C. Stennis буде дислокований в регіоні Близького Сходу протягом двох місяців і курсуватиме більшу частину цього часу в межах затоки. Присутність американського авіаносця "безумовно забезпечить позитивну різницю" в розкладі сил на випадок ворожих дій Ірану в цих водах, пояснило джерело газети в Пентагоні.

      Заступник командувача Корпусом "стражів ісламської революції" (КВІР, елітні частини Збройних сил Ірану) бригадний генерал Хосейн Саламі в понеділок заявив, що доступ Тегерана до технологій виробництва балістичних ракет поклав кінець свободі дій американських авіаносців в Перській затоці і змусив Вашингтон відступити.

      Нагадаємо, що 1 грудня держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Тегеран провів випробування балістичної ракети середньої дальності всупереч резолюції 2231 Ради Безпеки ООН. За його словами, мова йде про "балістичну ракету середньої дальності, яка здатна переносити кілька боєголовок". У відповідь на це офіційний представник збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазль Шекарчі заявив у неділю, що країна продовжить ракетні випробування для підвищення своєї обороноздатності.

      Раніше Вашингтон офіційно оголосив про розірвання Договору про дружбу з Іраном, який діє між країнами вже понад 60 років. Згодом, набрав чинності новий пакет санкцій США щодо Ірану, які діяли до підписання Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми від 2015 року (JCPOA), з якого Дональд Трамп вивів Америку в травні. Наразі нові економічні обмеження проти Тегерана торкнуться угод з нафтою, фінансових операцій, енергетики та судноплавства.

      Теги: Новини США Іран Водний транспорт Зброя Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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