США поддержали идею Великобритании об изгнании российских дипломатов
Белый дом поддержал Великобританию в деле об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипача и его дочери.
Об этом пишет "Голос Америки".
В частности, в Белом доме выразили солидарность с Великобританией и отметили, что разделяют оценку британских властей, согласно которой Россия ответственна за отравление.
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Эти последние действия России вписываются в модель поведения, при которой Россия игнорирует международный порядок, основанный на базовых принципах, подрывает суверенитет и безопасность стран во всем мире и пытается подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы,
– заявили в Вашингтоне.
Кроме того, США поддержали решение Лондона выслать российских дипломатов в качестве ответа.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанной Россией боеым нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом.
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