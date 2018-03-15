США підтримали ідею Великобританії про вигнання російських дипломатів

Білий дім підтримав Великобританію у справі щодо отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це пише "Голос Америки".

Зокрема, у Білому домі висловили солідарність з Великобританією і зазначили, що поділяють оцінку британської влади, згідно з якою Росія відповідальна за отруєння.

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Ці останні дії Росії вписуються в модель поведінки, при якій Росія ігнорує міжнародний порядок, заснований на базових принципах, підриває суверенітет і безпеку країн у всьому світі і намагається підірвати і дискредитувати західні демократичні інститути і процеси,

– заявили у Вашингтоні.

Окрім того, США підтримали рішення Лондона вислати російських дипломатів в якості відповіді.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом.